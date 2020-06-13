صاعقة قوية تضرب العاصمة موسكو.. فيديو

وتم تصوير مقطع الفيديو الليلة الماضية 13 يونيو/حزيران على مقربة من محطة مترو بيلايفا.

في وقت سابق، أعلن مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا عن مستوى التنبيه الجوي الأصفر في العاصمة الروسية، حيث اعتبر خبراء الأرصاد أن الطقس قد يكون خطيرًا بسبب الرياح العاصفة.