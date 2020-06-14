بعد غياب 6 سنوات... أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور للفنانة المصرية، ليلى طاهر، بعد أن ظلت مختفية عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات.

وكان آخر ظهور فني لليلى طاهر (81 عاما) في 2014، بمشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل "من الباب للباب"، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية "الست كوم".

أحدث ظهور للفنانه الجميله ليلي طاهر ربنا يديها الصحه❤❤❤ pic.twitter.com/Df12LGgTJY — 👑دينا بنت الملك👑 (@bntelmalek70) June 12, 2020

بينما كان آخر أفلامها "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، والفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، وهو من إنتاج 2008.

ليلي طاهر و إبنها الوحيد pic.twitter.com/hSLhnZUyOy — Nogy Abdelwahab (@AbdelwahabNogy) June 9, 2020

قارورة العسل ليلى طاهر 🍯 pic.twitter.com/G7Ls9yjnwN — Classic (@classic_mou) June 7, 2020

يشار إلى أن ليلى طاهر من نجمات السينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وشاركت في بطولة العديد من الأفلام الهامة، منها "أبو حديد" و"قطة على نار" و"الأيدي الناعمة"، ومن أشهر مسلسلاتها "بوابة الحلواني" و"فوازير عمو فؤاد" و"عائلة الأستاذ شلش".