الشخصية الكرتونية الشهيرة "سبونج بوب" مثلية الجنس

كشفت شبكة "نيكلوديون" للأطفال أن الشخصية الكرتونية الشهيرة "سبونج بوب" التي يعشقها ملايين الأطفال حول العالم مثلية الجنس.

وجاء تأكيد القناة لميول "سبونج بوب" الجنسية في تغريدة رسمية لها عبر موقع "تويتر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بشهر "الفخر" المخصص للمثليين.

وغردت الشبكة بصورة لـ"سبونج بوب" إلى جانب شخصيات كرتونية مثلية أخرى، وكتبت: "نحتفل بشهر "الفخر" مع مجتمع المثليين جنسيا وحلفائهم هذا الشهر وكل شهر".

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان الخاص بـ"سبونج بوب"، ما بين مؤيد ورافض.

وشكك معجبو "سبونج بوب" الذي بدأ بث حلقاته التلفزيونية في عام 1999 في أن يكون مثلي الجنس، وذلك بعد عرض إحدى الحلقات في عام 2002 بعنوان "Rock-a-Bye Bivalve"، والتي يظهر فيها "سبونج بوب" وصديقه "باتريك" وهما يتبنيان ابنا مثل الزوجين.

ومع ذلك، أكد مبتكر الشخصية، ستيفن هيلدنبرغ، الذي توفي في عام 2018، أن "سبونج بوب" لم تصنف هويته الجنسية.

وتابع في لقاء مع مجلة "بيبول" الأمريكية في عام 2005: "نحن نحاول فقط أن نكون مضحكين وهذا ليس له علاقة بالمسلسل".