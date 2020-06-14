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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    التنويم المغناطيسي يساعد امرأة على خسارة نصف وزنها

    © Photo / Pixabay/ PublicDomainPictures
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    تمكنت ممرضة بريطانية من فقدان نصف وزنها، بعد أن خضعت لعدة حصص من التنويم المغناطيسي.

    ووفقا لموقع "هدلاين تودي" ظلت جورجي هيوز البالغة من العمر 25 عاما، تناضل للعثور على ملابس تناسب مقاسها، وذلك بسبب إفراطها الشديد في تناول الوجبات السريعة المفضلة لديها.

    وأضاف الموقع أن  جورجي أكدت أنه  بعد 18 جلسة  فقدت 13 رطلًا، وخلال رحلتها مع فقدان الوزن، أقنع المعالج فيل كولينز، جورجي بأن البرغر والبطاطس المفضلين لديها لهما مذاق كريه.

    وقالت جورجي "العلاج بالتنويم المغناطيسي أمر لا يصدق.. كان لدي كثير من الشكوك في البداية، لكنني لم أنظر إلى الوراء".

    وتابعت: "أخرجني طبيبي فيل من دوامة الخبز وماكدونالدز إلى الأبد، حيث إن فكرة تناول الوجبات السريعة، تجعلني الآن أشعر بالإعياء".

    وفي الجلسة الأولى من العلاج بالتنويم المغناطيسي، قالت جورجي: "اعتقدت أنه سيُطلب مني أن أنظر إلى الساعة، وأتخيل نفسي أنحف، لكن الأمر لم يكن كذلك".

    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
    © Photo / Pixabay/ jarmoluk
    حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن
    وتابعت:"بالنسبة للإفطار فقط، كنت أتناول 3 شرائح من زبدة الفول السوداني على الخبز المحمّص، ثم 3 علب من الجبن ورقائق البصل والشوكولاتة والحلويات".

    وأضافت جورجي: "في طريق عودتي من العمل، كنت أتناول وجبة كبيرة ماكدونالدز مع بطاطس مقلية وجبن و(ميلك شيك) فراولة كبير واثنين من برغر الجبن، قبل العودة للمنزل لتناول العشاء الثاني".

    وقالت: "طلب مني فيل أن أغمض عيني، وبدأ يخبرني أن مذاق الخبز والكعك مثل المخاط، وقد نجح الأمر على الفور، وبعد الجلسة عدت إلى المنزل، وأخذت قضمة من البرغر المفضل لديّ، لكنه كان مثيرًا للاشمئزاز".

    من جانبه قال فيل: "استغرق الأمر عددًا من الجلسات لكي تبدأ جورجي بالإيمان بنفسها، ولكن منذ الجلسة الأولى، كنت أعرف أنها تستطيع القيام بذلك".

    وأضاف: "كانت جورجي تتناول قبل فقدان وزنها في الإفطار، ثلاث شرائح من الخبز المحمص الأبيض السميك مع الزبدة، وزبدة الفول السوداني، والمربى".

    واستكمل فيل: "في الغداء: بطاطس مع الزبدة والفاصوليا والجبن، والمزيد من شرائح الخبز الأبيض، والعشاء: وجبة كبيرة بيج ماك، والعشاء الثاني: ثلاثة أجزاء من معكرونة كاربونارا المفضلة لها، أو عشاء مشوي مع الكثير من البطاطا المشوية المقرمشة".

    وتحدث فيل عن نظام جورجي الغذائي الصحي الحالي، إذا أكد أن الإفطار يشمل وعاء من العصيدة والغداء، سلطات الدجاج والخضروات، بينما يشمل العشاء وجبات صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ماكدونالدز, التنويم المغناطيسي, فقدان الوزن, بريطانيا
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