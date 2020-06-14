طبيب يكشف ماذا يحدث لمريض كورونا إذا استنشق "البصل"

تداول مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي بعض النصائح لمرضى فيروس كورونا المستجد ومنها استنشاق "البصل" في حالة الشعور بضيق في التنفس.

وفي تصريح لموقع "بوابة الأهرام"، حذر الدكتور أمجد الحداد إخصائي الحساسية والمناعة تناول مريض كورونا للبصل لأنه في هذه الحالة يعرضه للمخاطر.

وأوضح أنه "عندما تتطور أعراض الفيروس وتصل إلي صعوبة في التنفس يكون العلاج الوحيد هو وضع المريض تحت جهاز التنفس الصناعي".

وأشار إلى أن "جميع الأغذية ليس لها دورا في علاج مريض كورونا وإنما قد تحسن من آداء الجهاز المناعي للجسم وبالتالي تجعله أكثر قدرة علي مقاومة الفيروس".

واستطرد "البصل يحتوى علي مضادات قوية للأكسدة وهو عامل مساعد علي تحسين وظائف الجهاز المناعي فقط لا غير وليس له أي دور في علاج فيروس كورونا".

كما حذر من تلقي المعلومات خاصة الطبية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كل ما يخص صحة الإنسان من معلومات لابد أن يكون الحصول عليها عن طريق طبيب بشري متخصص حرصا علي حياة الناس.

وشدد على أن اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، هو السلاح الوحيد للوقاية من الفيروس حتى ظهور علاج أو لقاح.