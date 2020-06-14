حريق يسفر عن سقوط 400 ضحية

اندلع حريق في مزرعة لتربية الخنازير بمدينة ريتبرغ الألمانية، مؤديا لنفوق نحو 400 خنزير.

برلين- سبوتنيك. وقالت الشرطة الألمانية إن الحريق اندلع لسبب مجهول، ورغم محاولة السيطرة على النيران لم تنجح عملية إنقاذ الحيوانات.

وامتد الحريق إلى مبنى سكني قريب من المزرعة، تمكن سكانه من الخروج دون وقوع إصابات.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الضرر الناجم عن الحريق يقدر بحوالي 800 ألف يورو.