الذكاء الاصطناعي يصبح قادرا على رفع دقة الصور القديمة إلى حد خيالي... فيديو

صمم باحثون في جامعة ديوك في ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي بإمكانه تحويل الصور الضبابية إلى صور فائقة الدقة والوضوح.

واعتمد الباحثون في تطوير أداتهم التي أطلقوا عليها "PULSE" على شبكتين عصبيتين، لتحويل صورة 16×16 بكسل لوجه إلى 1024×1024 بكسل في بضع ثوانٍ، ما يعني دقة أعلى 64 مرة، حسب ما ذكر موقع "outlookindia".

ويقوم النظام بإنشاء العديد من وحدات البكسل لتصميم وجوه واقعية المظهر مع ميزات التصوير مثل الخطوط الدقيقة والرموش التي لم تكن موجودة في المقام الأول في الصور الباهتة الأصلية التي يتم تحويلها إلى صور أكثر وضوحاً.

ورغم التقدم الذي توصل إليه فريق العمل، إلا أنه أعلن أن التكنولوجيا لا يمكنها التعرف على الصور من خلال أمنية وتحويلها إلى صورة واضحة تماماً لشخص حقيقي، وأوضح فريق العمل أن ما تفعله هذه الأداة الذكية هو توليد وجوه جديدة غير موجودة، ولكن تبدو كما لو كانت موجودة.