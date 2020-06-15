داليا البحيري تكشف نتيجة مسحة كورونا الخاصة بها بعد إصابة زوجها... فيديو

قالت الفنانة المصرية، داليا البحيري، اليوم الاثنين، خلوها وأبنائها من فيروس "كورونا" المستجد، بعد إعلان زوجها إصابته به.

وطمأنت البحيري جمهورها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن نتائج مسحات الفيروس الخاصة بها وأبنائها والمساعدين في منزلها "سلبية"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما أعلنت أن حالة زوجها رجل الأعمال، حسن سامي، في تحسن، ويشكر الجميع على اطمئنانهم عليه فور علمهم بإصابته.

وكتبت داليا البحيري: "أحب أطمنكم جميعا نتيجة المسحات طلعت وألف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية لي وللأولاد كلهم والمساعدين في البيت شكرا يارب علي كرمك... أحب أطمنكم كمان أن حسن الحمد لله كويس ويشكركم كلكم على الرسائل والتليفونات، بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلى نعمة من ربنا".

وسجلت مصر، أمس الأحد، رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا بإحصاء 91 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 91 حالة جديدة. وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيا".