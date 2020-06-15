عقب 9 شهور من البحث... الكشف عن جريمة بشعة في حق طفلين وتورط الأم

عقب شهور من البحث الممتد منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عثرت السلطات الأمريكية قبل أيام على بقايا الطفلين تايلي وجوشوا.

وشوهدت تايلي صاحبة الـ17 عاما وجوشوا صاحب الـ7 أعوام والذي يعاني التوحد، للمرة الأخيرة قبل 9 أشهر، حيث أبلغ جدهما وجدتهما عن اختفائهما بعد ذلك بشهرين.

Police confirm two sets of human remains found at Chad Daybell's home are those of missing Idaho children Joshua "JJ" Vallow and Tylee Ryan https://t.co/BBARaxXW3a — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 13, 2020

وخلال هذه الفترة، غادرت والدتهما لوري فالو مع شريكها تشاد دايبل للإقامة في هاواي، حيث تزوجا، بحسب صحيفة "يو إس توداي".

وعثر على البقايا البشرية الثلاثاء الماضي خلال عملية تفتيش منزل زوجها، الذي أوقف بتهمة إتلاف أدلة.

Human remains have been found at an Idaho man's home searched in an investigation into the disappearance of his new wife's two children, who haven't been seen since last year https://t.co/EbGJ1taUew — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 9, 2020

وتم القبض على لوري فالو في فبراير/شباط الماضي، بتهمة هجر أطفاله وتقديم إفادات مزيفة إلى الشرطة وتحقير المحكمة.

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