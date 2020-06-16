نجمات كرة القدم البرازيليات يبهرن الجمهور بفيديو جديد

عرضت نجمة كرة القدم البرازيلية الحرة ناتاليا غيتلر قوة صدرها من خلال رمي الكرة لأكثر من مترين في الهواء باتجاه الشرفة.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف ترد غيتلر الكرة لصديقتها النجمة البرازيلية الأخرى التي كانت قد رمتها من على الشرفة.

ونالت مهارات اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما، إعجاب آلاف المستخدمين على إنستغرام، وعلق أحدهم، "صدر هذه الحسناء قوي ككرة قدمنا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Guitler (@nataliaguitler) 14 Июн 2020 в 12:13 PDT

وكتب متابع برازيلي آخر، "شارك المنشور مع صديق يحتاج إلى تحسين قوة صدره".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Guitler (@nataliaguitler) 8 Июн 2020 в 9:12 PDT

والنجمتان البرازيليتان اللتان تظهران في الفيديو من أبطال كرة القدم الشاطئية، والتي تجمع بين جوانب كرة القدم النظامية، وكرة الشاطئ.

في وقت سابق، تحدثت غيتلر (32 عامًا) عن التقدير الذي تلقته من نيمار وزميله البرازيلي رونالدينيو وقالت "إنهم يحترمونني كثيرا ويحترمون عملي، خاصة بالنسبة للمرأة، هذا أمر رائع حقا، إنهم معجبون بي لكوني امرأة ماهرة جدا".