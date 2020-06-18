5 أطعمة يمكنها أن تحمي الرجال من أمراض "ذكورية" قاتلة

بدأ البشر في المعاناة من عدد كثير من الأمراض، والرجال لهم أيضا نصيب من الأمراض التي تصفها الدراسات بـ"الذكورية" التي قد يكون بعضها قاتلا.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول الطرق الطبيعية للحماية والوقاية من أمراض البروستاتا التي يمكن أن تصيب الرجال.

وأظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يتكون بشكل رئيسي من اللحوم أو منتجات الألبان يمكن أن يزيد من خطر تضخم البروستاتا والإصابة بسرطان البروستاتا.

مع تقدم الرجال في العمر، يزداد خطر الإصابة بتضخم غدة البروستاتا. تسمى هذه الحالة تضخم البروستاتا الحميد.

غدة البروستاتا هي غدة صغيرة على شكل الجوز تقع خلف المثانة عند الرجال، وتساعد غدة البروستاتا أثناء النشاط الجنسي على تكوين السائل المنوي، لذا أي إصابة بها تؤدي إلى استئصالها وإصابة الشخص إما بعجز جنسي أو مشاكل في الجهاز البولي.

ويتم التحكم في غدة البروستاتا بواسطة هرمونات قوية تعرف باسم الهرمونات الجنسية، بما في ذلك هرمون التستوستيرون. في غدة البروستاتا، يتم تحويل هرمون التستوستيرون إلى هرمون آخر يعرف باسم ديهدروتستوسترون. تؤدي المستويات الزائدة من ذلك الهرمون إلى تضخم خلايا البروستاتا.

ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي وقائي لمكافحة تضخم البورستاتا والإصابة بسرطان البروستاتا.

ونصح الخبراء بتناول 5 أطعمة يمكن أن تعزز صحة البروستاتا، وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

1- أحماض أوميغا 3 الدهنية:

يعد سمك السلمون غني بالدهون الصحية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية،بالإضافة إلى أسماك أخرى مثل الماكريل، والتي يمكن أن تساعد في منع وتقليل الالتهاب داخل الجسم.

2- الطماطم:

تمتلئ الطماطم بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد خلايا غدة البروستاتا.

يساعد طهي الطماطم، مثل صلصة الطماطم أو الحساء، على إطلاق الليكوبين وجعله يمتص بصورة أكثر سهولة في الجسم.

3- المكسرات:

تعد المكسرات عناصر غنية بالزنك، وهو معدن نادر.

يتوفر الزنك بتركيزات عالية في البروستاتا ومعروف للمساعدة في توازن هرموني التستوستيرون وديهدروتستوسترون.

وبصرف النظر عن المكسرات، فإن البقوليات غنية أيضًا بالزنك. المكسرات المختلطة متاحة بسهولة للشراء في متاجر البقالة أو المتاجر عبر الإنترنت.

4- التوت:

التوت مثل التوت الأزرق والأسود والفراولة هي مصادر رائعة لمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم. الجذور الحرة هي المنتجات الثانوية لردود الفعل التي تحدث داخل الجسم ويمكن أن تسبب الضرر والمرض بمرور الوقت.

5- الحمضيات:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والليمون والجريب فروت تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، مما قد يساعد في حماية غدة البروستاتا.