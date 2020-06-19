ختامه معركة يسمع صوتها سكان بعبدا... الإعلان عن موعد عرض "شيخ الجبل"

تم الاعلان رسميا عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، بعد مشوارٍ طويل امتد لـ 6 أشهر تقريباً، واجه خلالها العمل أزمة كورونا، التي حالت دون عرضه في رمضان الفائت.

ونشر المنتج اللبناني صادق الصباح تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، شكرفيها فريق العمل "وعلى رأسهم بطل السلسلة (الجبل) تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين" بحسب تعبيره، وأعلن أن موعد العرض سيكون خلال شهر رمضان 2021، على عدة قنواتٍ عربية.

وأدت صعوبة المشاهد الأخيرة، إلى تأجيل الممثل اللبناني عادل كرم برنامجه على إحدى القنوات اللبنانية، الأسبوع الماضي، حيث أفقده التعب صوته مؤقتاً، بحسب ما أظهر فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

بعتذر عا تأجيل #بيت_الكل الليلة، صوتي مختفي من مجهود تصوير #الهيبة_الرد والطبيب طلب مني الإستراحة كم يوم. منشوفكن الأسبوع الجاي بوضع أفضل إنشالله

Thank You @Jessicaazar for transmitting the message🙏 pic.twitter.com/qPn1MmMUp1 — Adel Karam (@adelkaram9) June 12, 2020

واختتم التصوير بمعركة سُمع صوت صداها بعيداً في بلدة حمانا-قضاء بعبدا الواقعة في محافظة جبل لبنان، ما يشير إلى أنّ تشويقاً كبيراً سينتظر المشاهدين في نهاية سلسلة "الهيبة" التلفزيونية، التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، بحسب ماكتبه رواد التواصل الاجتماعي، وأكدته بعض وسائل الإعلام الفنية.