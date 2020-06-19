تركي آل الشيخ: ما زلت في صراع مع المرض ولن أدير ظهري له‎

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أنه ما زال في "صراع مع المرض"، حيث خضع خلال الأشهر الأخير للعلاج خارج المملكة.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنه "ما زال في صراع مع المرض، ينتصر عليه جولة ويُهزم منه جولات"، مؤكدًا أنه "ما زال يقف على قدميه".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "لن أدير ظهري للمرض، ولن استسلم، ليس تشبثًا بالحياة، ولكنني لا أحب الهزيمة، وربنا معي".

وبمجرد أن كتب آل الشيخ المنشور، توجه عدد كبير من متابعيه بالدعاء إلى الله عز وجل ليشفيه من مرضه.

وقال أحد المتابعين: "حقيقي انا بختلف معاك في كل تصرفاتك الغريبة ....بس ...ربنا يشفيك ويعافيك ويعفوا عنك امين يارب العالمين".

وأضاف آخر: "الله يشفيك، ويشفينا، ويشفي كل مريض.. أصعب شيء هو المرض، شفاك الله يا محترم"، فيما قال آخر:"الله يشفيك، ويعافيك، ويشفى كل مريض، وتهزم المرض .. كل الأهلاوية يتمنون لك الشفاء".