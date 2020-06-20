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    ظروف الامتحانات في جامعة موسكو الحكومية

    عادات ترفع التركيز خلال فترة الامتحانات وتقضي على القلق

    © Sputnik . Olga Botinub
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    مع الدخول في فترة الامتحانات، يزداد الضغط العصبي والتوتر لدى العديد من الطلاب، ما يلزم اتباع العديد من العادات للتغلب على الأمر.

    وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية المصري لموقع "العين"، إن السبب في زيادة الضغوط النفسية عند الطالب خلال زمن جائحة كورونا، يعود للخوف من الإصابة، لذا يجب على الطلاب طرد هذه الأفكار من أذهانهم والتركيز على الدراسة واتباع الإجراءات الاحترازية.

    وعن الأفعال الخاطئة التى تقع فيها الأسرة، تابع هندي "لابد أن تقوم الأسرة بدورها خلال هذه المرحلة والابتعاد عن تهويل الأمور مع توفير سبل الراحة النفسية لدى الطالب".

    وأكد الطبيب المصري ضرورة تجنب الخلافات الأسرية والمقارنة بالآخرين التى دائما ما يقوم بها الأب والأم مع أبنائهم خلال فترة ما قبل الاختبارات.

    whoismargot / depression
    نصائح مذهلة لتخفيف الضغط النفسي وإزالة التوتر
    وشدد وليد هندي على أن المقارنات تضيف عبء نفسي قوي على الطالب المقبل على الاختبار بعد أيام قليلة.

    وأشار هندي إلى مدى أهمية قيام الطالب بجميع الأنشطة اليومية التى يخوضها في حياته بصورة طبيعية سواء الرياضة أو الوسائل الترفيهية والزيارات الأسرية لساعات قليلة.

    وأضاف "من الخطأ أن نحول المنازل لثكنات عسكرية خلال مرحلة الاستعداد للامتحانات، فكل هذه الأجواء تزيد من الضغط العصبي والنفسي عند الطالب لذا علينا أن نخفف منها بممارسة حياتنا بشكل طبيعي بجانب التركيز الجيد في المراجعة".

    وعن أهم الخطوات الصحيحة التى يجب أن يتبعها الطالب داخل اللجنة، تابع "لابد أن يبدأ الطالب بقراءة ورقة الأسئلة بشكل جيد قبل البدء في الحل، ثم الإجابة على السؤال الأسهل بالنسبة له ثم الذي يليه في درجة الصعوبة مع مراعاة مدة الاختبار".

    وتلعب التغذية السليمة دورا مهما، حيث ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل اللحوم والفاصوليا البيضة بالإضافة إلى وجبة السلطة الخضراء التي تفيد الجسم بشكل عام وتقوي المناعة.

    ومن أجل رفع معدل التركيز وتنشيط الذاكرة، يجب على الطلبة تناول اللبن والشوفان وفيتامين "سي" المتواجد في العصائر الطازجة مثل البرتقال والجوافة والليمون والكيوي.

    وطالب وليد هندي الطلاب بالابتعاد عن الوجبات السريعة خاصة التي تحتوي على عناصر الدقيق والنشا والسكر لأن قيمتها الغذائية منخفضة للغاية وسعراتها الحرارية عالية جدا وتحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، مع تجنب تناول المشروبات الغازية والكحوليات.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الخوف من الامتحانات
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