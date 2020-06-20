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    الممثلة المصرية راندا البحيري

    فنانة مصرية تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري

    © Photo / Instagram/ randaelbehairyofficial
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    قالت الممثلة المصرية، راندا البحيري، اليوم السبت، إنها رفعت دعوى قضائية ضد المدونة الكويتية الشهيرة، ريم الشمري، بتهمة إهانتها.

    وجاء في بيان صادر عن مكتب محاميها، عصام قنديل، والذي شاركته عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي أنه "بدأت أول أمس الخميس 18 يونيو/ حزيران 2020  نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق بمعرفة حازم أبو طالب رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية في البلاغ رقم 23140 مكتب النائب العام المقدم من المحامي عاصم قنديل عن موكلته الفنانة راندا البحيري ضد المدعوة ريم الشمري الكويتية الجنسية وذلك لإهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر".

    صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    بعد ريم الشمري... ناشطة كويتية تتعرض لانتقادات بعد الإساءة لمملكة البحرين (فيديو)
    وتابع البيان "أن الشمري كادت أن تكون سببا لإفساد العلاقة الودية بين القاهرة والكويت إذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفة في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي على المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والإجراء لدى الشعب الكويتي، إذ كانت تحرض الكويتيين على التحقير من شأن المصريين بل وجهت إهاناتها إلى الدولة المصرية ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها".

    وأشار البيان إلى أن المبلغة (الفنانة راندا البحيري) حضرت أمام النيابة للإدلاء بأقوالها فقررت أن المدعوة ريم الشمري أساءت إليها إساءة مباشرة إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف واتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع الأمر الذي نالها منه ضرار جسيمة، خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانية عبر العديد من مواقع التواصل".

    ولفت البيان إلى أن النيابة العامة المصرية تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوي للمحاكمة".

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    بدأت أول أمس الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ نيابة وسط القاهره الكليه التحقيق بمعرفة الاستاذ حازم ابو طالب رئيس نيابة وسط القاهره الكليه في البلاغ رقم ٢٣١٤٠ مكتب النائب العام المقدم من المحامي الكبير الأستاذ عاصم قنديل عن موكلته الفنانه راندا البحيري ضد المدعوه ريم الشمري الكويتية الجنسيه وذلك لاهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر حيث كادت ان تكون سببا لافساد العلاقة الوديه بين القاهره والكويت اذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفه في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي علي المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والاجراء لدي الشعب الكويتي حيث كانت تحرض الكويتيين علي التحقير من شأن المصريين بل وجهت اهاناتها الي الدوله المصريه ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها ، وقد حضرت المبلغه ( الفنانه راندا البحيري) امام النيابه للادلاء باقوالها فقررت ان المدعوه ريم الشمري قد اساءت اليها اساءه مباشره إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف و إتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع الامر الذي نالها منه اضرارا جسيمه خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانيه عبر العديد من مواقع التواصل ، هذا والجدير بالذكر ان النيابة العامه تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوي للمحاكمة مكتب المحاماه الخاص بالفنانة راندا البحيري

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    تسببت المدونة الكويتية الشهيرة ريم الشمري، في حالة من الهجوم الشرس عليها، بعد انتقادها للمصريين، ووصفها لهم بـ"الخدامين".

    وقالت ريم الشمري، في فيديو لها، "هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا.. الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب".

    وأضافت: "المصريون ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم"، مشيرة إلى أن "العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

    وتابعت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90% منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم.. اتخسون".

    وانتشر فيديو الشمري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد "تويتر" هاشتاغ بعنوان "ريم الشمري" حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولا في مصر.

    فما دعا عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفه بـ"الحملات المسمومة" ضد مصر، بعد سلسلة تهجمات من بعض الأشخاص الكويتيين على العمالة المصرية في الكويت.

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