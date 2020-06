فنانة مصرية تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري

View this post on Instagram

بدأت أول أمس الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ نيابة وسط القاهره الكليه التحقيق بمعرفة الاستاذ حازم ابو طالب رئيس نيابة وسط القاهره الكليه في البلاغ رقم ٢٣١٤٠ مكتب النائب العام المقدم من المحامي الكبير الأستاذ عاصم قنديل عن موكلته الفنانه راندا البحيري ضد المدعوه ريم الشمري الكويتية الجنسيه وذلك لاهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر حيث كادت ان تكون سببا لافساد العلاقة الوديه بين القاهره والكويت اذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفه في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي علي المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والاجراء لدي الشعب الكويتي حيث كانت تحرض الكويتيين علي التحقير من شأن المصريين بل وجهت اهاناتها الي الدوله المصريه ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها ، وقد حضرت المبلغه ( الفنانه راندا البحيري) امام النيابه للادلاء باقوالها فقررت ان المدعوه ريم الشمري قد اساءت اليها اساءه مباشره إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف و إتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع الامر الذي نالها منه اضرارا جسيمه خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانيه عبر العديد من مواقع التواصل ، هذا والجدير بالذكر ان النيابة العامه تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوي للمحاكمة مكتب المحاماه الخاص بالفنانة راندا البحيري