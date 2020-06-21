بهدف تقويض "غوغل"... "فيسبوك" تستحوذ على شركة خرائط

تشتد المنافسة بين شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" حول التطبيقات العالمية وخصوصا تطبيقات الخرائط، بسبب استخداماتها المتنوعة وازدياد حاجة الناس إلها في الفترة الأخيرة لاستعانه بتحديد المكان وعمليات البحث.

وازدادت حدة المنافسة بعد قيام شركة "فيسبوك"، عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي بالاستحواذ على شركة "مابيلاي" السويدية الناشئة والمتخصصة برسم الخرائط.

وبحسب موقع "techcrunch"، قامت "فسيبوك" بهذه الخطوة بهدف تعزيز قدراتها في مجال استخدام الخرائط في أغلب التطبيقات التي تملكها وأهمها تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وستعزز عملية الاستحواذ هذه من قدرة الشركة على تقديم خرائط عالية الدقة عبر منصاتها المتنوعة.

وأعلنت الشركة السويدية "مايبلاي" في مدونة لها على صفحتها الرسمية عن عملية الاستحواذ من دون نشر أي تفاصيل جديدة.

وبحسب موقع "أكتار" السويدي، يعتقد أن شركة "فيسبوك" تحاول من خلال هذه العملية تزيز مكانتها في مجال الخرائط بين منافسيها "غوغل" وأبل" اللتان استثمرتا لسنوات في سوق الخرائط.

ويستخدم "فيسبوك" مزيجا من التعلم الرقمي وصور الأقمار الصناعية والشركات بهدف تحسين خرائطه التي يستخدمها في أغلب التطبيقات، مثل تطبيق "ماركت بليس" الذي يتيح عمليات الشراء والبيع للأشياء بين الأشخاص في مناطقهم.