رصد "الفطر النووي" في أوكرانيا... صور

واستجابت خدمة الطوارئ لتساؤلات السكان حول السحابة التي تبين أنها ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث.

Жителей Киева напугал появившийся в небе необычный «гриб»:https://t.co/VP8gunJrHp pic.twitter.com/kxsCBy5T4C — zvezdanews (@zvezdanews) June 20, 2020

وشاهد المواطنون السحابة الغريبة التي تشبه تلك التي تتشكل بعد الانفجارات النووية، وكتب أحد مستخدمي الإنترنت بسخرية حول انفجار نووي محتمل: "لم يعد هناك شيء يفاجئني في عام 2020". وكتبت قناة إخبارية محلية على تلغرام، "سحابة مضحكة، ألا تعتقد ذلك؟".

وأوضح رجال الإنقاذ، أن مثل هذه الظاهرة نادرة للغاية، حيث تتكون السحابة من موجة لي، التي تتشكل عند تغلب عقبات مثل الرياح.

وسحب من هذا النوع لا تتحرك، على الرغم من الرياح القوية. كما تتحول إلى كتل هوائية عادية.