عرض عالم سعودي في مجال المسرطنات 4 سلوكيات لبناء مناعة قوية ضد أي فيروسات.

وغرد الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن المناعة تكون قوية بتنفيذ التالي:

1) ترك التدخين

2) ممارسة الرياضة

3) النوم الكافي

4) الغذاء الذي يحتوي على مضادات أكسدة (ورقيات، خضار، ثوم، بصل، عسل، الحبة السوداء، الفواكه الحمضية...الخ).

كما أكد الخضيري على تجنب المواد التصنيعية وكذلك المكملات الغذائية إلا إذا وصفها الطبيب المعالج، وأيضا تجنب الدعايات الكاذبة التي تبيع الوهم أو أدوية عشبية مجهولة لم تثبت فوائدها إلا بإعلانات كاذبة.

مناعتك أقوى بترك التدخين،ومارسةالرياضة والنوم الكافي والغذاء الذي يحتوي مضادات أكسدة(ورقيات ،خضار، ثوم بصل-عسل-حبة السوداءوفواكه حمضية...الخ)وتجنب المواد التصنيعية والمكملات الا اذا وصفها لك طبيبك.وتجنب دعايات كاذبة تبيع الوهم أوادوية عشبيةمجهولة لم يثبت فوائدها الاباعلانات كاذبة — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) June 21, 2020

وكان الدكتور فهد الخضيري ذكر في وقت سابق أن "الصحة هي عوامل صحية وغذائية ورياضية وسلوكية تتراكم وتتجمع على مدى السنين إلى أن تصل بالشخص إلى ما هو عليه الآن، وليست الصحة ريجيما قاسيا لمدة أسبوع ثم العودة للغذاء والسلوك السيء".