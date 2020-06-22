ديزني لاند باريس تفتح أبوابها في 15 يوليو

قالت شركة والت ديزني، اليوم الاثنين، إن الشركة ستعيد افتتاح متنزه ديزني لاند باريس الترفيهي على مراحل اعتبارا من 15 يوليو/ تموز، بعد أيام من اعتزام فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة.

وذكرت ناتاشا رافالسكي، مديرة ديزني لاند باريس، إن الشركة تتوقع إعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه استوديوهات والت ديزني وفندق نيوبورت بيه كلوب وقرية ديزني لاند.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Plus d’infos : https://t.co/m8yoXg14BY pic.twitter.com/wVqzYSLhHR — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 22, 2020

​كانت متنزهاتها الترفيهية قد أغلقت في أنحاء العالم، في يناير/ كانون الثاني، بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.