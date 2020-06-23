لهذا السبب... رجل يمشي مثل القرود منذ 30 عاما (فيديو)

على مدى ثلاثة عقود يمشي رجل صيني على طريقة القرود، في سلوك روتيني يمارسه يوميا، زاعما أن ذلك منعه من الإصابة بالأمراض، ويجعله يتمتع بصحة جيدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشين هايجانغ، من مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، ابتكر بنفسه تمرينا يحاكي حركة القرود، بعد أن أصيب وهو يعمل في الأرياف في عمر العشرين بأمراض متنوعة مثل البرد وطنين في الرأس ووجع الأسنان.

وقال هايجانغ، البالغ من العمر 50 عاما "منذ أن انتقلت إلى المدينة للعمل، قضيت وقت فراغي في ممارسة تمرين المشي مثل القرود، مثلما كنت أشاهدها في حديقة الحيوانات، وأرى أنها ممتعة للغاية، لذلك قررت مراقبة حركتها وتقليدها".

وقال إن روتين التمرين ساعده على تمدد عضلاته بالكامل وأشعره بالانتعاش، فلم يذهب إلى المستشفى منذ داوم على ممارسته، فلم يعد بحاجة لرؤية الطبيب، مستعرضا من خلال فيديو مصور حركة مستوحاة من حركة التماسيح، حيث ظهر في عدة لقطات وهو يزحف ببطء على الأرض بيديه.

وكشف هايجانغ أن عددا من الأشخاص طلبوا منه أن يتعلموا تمريناته الفريدة، لكنهم شعروا لاحقا بالخجل من ممارستها أمام الناس في الأماكن العامة.

وقالت الصحيفة إن محاكاة حركات الحيوانات لقيت إشادة من قبل خبراء اللياقة البدنية، كطريقة فعالة تعرف باسم "الحركة البدائية"، التي تشجع الناس على استكشاف اتجاهات مختلفة من أجسامهم، والاقتراب من الأرض والاستفادة من الحركة الطبيعية البشرية.

وأشار الخبراء إلى أن "مثل هذه التمارين يمكن أن تمنع الإصابة بالأمراض والألم المزمن الناجم عن نمط الحياة".