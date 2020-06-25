إيلون ماسك يتصل بـ"الكائنات الفضائية"... فيديو

ودعى ماسك ابنه باسم " X Æ A-Xii" الذي يُقرأ، إكس إش إي-تويلف، وعلق مستخدمون على الطريقة التي تحدث فيه مؤسس تسلا مع الرضيع حيث قالوا، إنه يتكلم وكأنه يُعلّم الذكاء الاصطناعي أو يجري اتصالا مع الكائنات الفضائية.
وقال ماسك في مقطع الفيديو: "هل تسمع صوتي، هل تستطيع التعرف على صوتي، من أنا؟ هذا والدك يتحدث. مرحبا يا صغيري، يا صغيري إكس".
.@elonmusk and X. 🥰🥰 pic.twitter.com/eU4q8AndEJ— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2020
ولفتت اللقطات انتباه المستخدمين على تويتر، حيث أشاروا إلى الحديث غير العادي لماسك مع ابنه وانتشرت النكات عن الأصل اللاإنساني للطفل إكس.
June 23, 2020
وعلق أحد المستخدمين أن ماسك يحاول ضبط ابنه حتى يتعرف على صوته ويمكنه تحميله على السحابة.
the resemblance is uncanny pic.twitter.com/KobGsEYcWp— Cyranek (@Cyranek) June 23, 2020
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