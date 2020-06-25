إيلون ماسك يتصل بـ"الكائنات الفضائية"... فيديو

نشرت والدة مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، مقطع فيديو للأب وهو يتحدث مع ابنه الذي يحمل اسما غريبا، وكأنه يجري اتصالا مع الكائنات الفضائية.

ودعى ماسك ابنه باسم " X Æ A-Xii" الذي يُقرأ، إكس إش إي-تويلف، وعلق مستخدمون على الطريقة التي تحدث فيه مؤسس تسلا مع الرضيع حيث قالوا، إنه يتكلم وكأنه يُعلّم الذكاء الاصطناعي أو يجري اتصالا مع الكائنات الفضائية.

وقال ماسك في مقطع الفيديو: "هل تسمع صوتي، هل تستطيع التعرف على صوتي، من أنا؟ هذا والدك يتحدث. مرحبا يا صغيري، يا صغيري إكس".

ولفتت اللقطات انتباه المستخدمين على تويتر، حيث أشاروا إلى الحديث غير العادي لماسك مع ابنه وانتشرت النكات عن الأصل اللاإنساني للطفل إكس.

وعلق أحد المستخدمين أن ماسك يحاول ضبط ابنه حتى يتعرف على صوته ويمكنه تحميله على السحابة.