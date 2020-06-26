موقع في الفضاء يكشف تغييرات أحدثها كورونا بكوكب الأرض... صورة

كشفت وكالات فضاء دولية، اليوم الخميس، عن "لوحة بيانات مراقبة الأرض" يمكن من خلالها رؤية كيف غيّرت عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من تلوث الهواء، وأضواء المستشفيات، وحتى حصاد نبات الهليون الأبيض.

وبحسب موقع "esa"، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" موقعا إلكترونيا يعد بمثابة لوحة بيانات عالمية للتغييرات المؤقتة، التي تمت ملاحظتها من المدار، باستخدام بيانات من 17 قمرا اصطناعيا.

Space agencies unveil site showing lockdown changes to Earth



(AP) -- You can now see how coronavirus lockdowns have changed air pollution, hospital lights and even white asparagus harvests.Using data from 17 sathttps://t.co/AVqVeuMW7e#NEWS pic.twitter.com/DOV5q82Jge — news japan (@33newsking) June 26, 2020

وتراقب البيانات، التي سيتم توسيعها في المستقبل، 30 مؤشرا بيئيا و17 مؤشرا اقتصاديا و3 مؤشرات زراعية، حيث تعكس لوحة البيانات بعض علامات العودة إلى طبيعتها في أجزاء من العالم.

ولا تظهر بيانات أخرى، مثل وجود الطائرات على المدارج، عودة سريعة.

ويمكن تكبير الخريطة، وحتى رؤية أضواء الليل في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان.

وقال العالم في "ناسا"، كين جكس: إن مستويات التلوث تنخفض في أميركا الجنوبية، وربما تتجه مرة أخرى إلى الانخفاض مع معاودة تفشي الفيروس في الصين.

وعلق أشباخر، قائلا: "هذا هو جمال لوحة البيانات، يمكنكم أن تروا أي منها يتفاعل على الفور".

وأضاف: "مستويات التلوث هذه ترتفع الآن مرة أخرى لأن السيارات عادت إلى الطرق، وبدأت الصناعة في أوروبا".