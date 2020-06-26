وسادة تبريد سحرية للنوم في الأجواء الحارة... صور

تمنع الحرارة المرتفعة الجسم من التخلص منها وتبريد نفسه، ما يجعل كثيرين يعانون من صعوبات في النوم خلال أشهر الصيف، لكن وسادة تبريد ثورية يمكن أن تساعد على التأقلم مع ليالي الصيف الحارّة.

وتباع وسادة "LIVIVO Cooling Gel" على أمازون بـ 10 دولارات تقريباً، ومنحها أكثر المستخدمين 5 نجوم تعبيراً عن رضاهم عما توفره لهم، بحسب ما ذكر موقع "you.co".

This cooling gel pillow has more than 400 5-star reviews on Amazon https://t.co/0rjXFdmnhW #UKHeatwave pic.twitter.com/oUCVnWqXOk — YOU Magazine (@YOUMagSocial) June 25, 2020

​ويقول مصنعو هذه الوسادة إنها تمتص وتبدد الحرارة بعيداً عن الرأس والعنق طوال الليل، وتساعد على تحسين جودة النوم، بالحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية للنوم.

ويُعتقد أن وسادة التبريد مفيدة أيضاً في علاج أنواع من الصداع الناتج عن الإجهاد.

ويمكن استخدامها لتخفيف الانزعاج من الجلوس المطول. ويمكن وضعها تحت وسادتك العادية أو في كيس الوسادة، ويسمح حجمها الصغير بحملها حتى أثناء السفر، ولا حاجة لإعادة تعبئتها أو تبريدها في الثلاجة، لأن الجل الطبيعي فيها جاهز للاستخدام بشكل دائم.