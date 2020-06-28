سجن وغرامة مالية لفنانة مصرية بسبب "الفسق والفجور"

أعلنت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، يوم أمس السبت، عن قرار سجن فنانة مصرية لمدة ثلاثة سنوات مع غرامة مالية، وذلك بسبب تحريضها على الفسق والفجور.

وذكر موقع "مصراوي" أن الدائرة الأولى في محكمة القاهرة حكمت بالسجن على الفنانة سما المصري لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية تبلغ نحو 300 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى مقاطع مصوّرة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصري" فعلت علانية فعلا فاضحاً مخلا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصوّرة لها.