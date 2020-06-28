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    الناشطة اللبنانية كارولين شبطيني

    "الحلم اتحقق لما اتمسكت فيه".. ناشطة لبنانية تدخل غينيس مرتين بأغطية عبوات بلاستيكية... فيديو وصور

    © Photo / Caroline Chaptini
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    تمسكت بحلمها وأصرت عليه، رغم كل الصعوبات، ومن فكرة بدأت صغيرة وكبرت، نجحت الناشطة اللبنانية كارولين شبطيني بكسر الرقم القياسي (للمرة الثانية) لأكبر لوحة فسيفسائية من أغطية عبوات مياه، حيث وصل حجم الصورة إلى 196.94 متر مربع.

    كارولين، وبحسب ما أفادته لوكالة "سبوتنيك"، وصفت نفسها "بالبسيطة جدا"، وقالت:

    أنا لست فنانة أو استعراضية، أنا إنسانة بسيطة جدا، هوايتي تجميع البلاستيك وإقامة مشاريع خاصة بي.

    وأضافت "لم يكن أحد يعرفني من قبل، لكن عن طرق القصص اليومية في صفحتي على "إانستغرام" انطلقت شهرتي عبر حملة (جمعوها ما تكبوها)، وهنا بدأت الفكرة".

    شكلت الصورة الفسيفسائية شكل الهلال والنجوم للاحتفال بعيد الفطر، وسعت كارولين من محاولة كسر الرقم القياسي إلى نشر التوعية حول الحفاظ على البيئة عن طريق تدوير أغطية العبوات البلاستيكية بدلاً من رميها وهدرها، كما كتبت إلى السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية "غينيس".

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    *⁣ تعرفوا على كارولين شبطيني التي نجحت بكسر الرقم القياسي لأكبر صورة فسيفسائية من أغطية عبوات مياه حيث وصل حجم الصورة إلى 196.94 متر مربع. شكلت الصورة الفسيفسائية شكل الهلال والنجوم للاحتفال بعيد الفطر وقيم التعايش في #لبنان إلى أن إكمالها تأخر بسبب الرياح التي أدت إلى تطاير بعض الأغطية.⁣ ⁣ سعت كارولين من محاولة كسر الرقم القياسي إلى نشر التوعية حول الحفاظ على البيئة عن طريق تدوير المخلفات البلاستيكية بدلاً من رميها وهدرها. كما ستقوم كارولين بالتبرع بعوائد التدوير إلى مؤسسة kids first التي تقوم بالعناية بالأطفال الذي يعانون من مرض السرطان.⁣ ⁣ ومن الجدير بالذكر أن كارولين لديها إنجاز رقم قياسي أخر لأطول مجسم مكون من عبوات بلاستيكية بطول يعادل 28.1 متر حيث أخد المجسم شكل شجرة ميلاد عملاقة.⁣ ⁣ شاركونا الاحتفال بمبادرة كارولين الجميلة وإنجازها الرائع⁣ ⁣ ⁣ 🌟 @carolinechaptini⁣ ⁣ ⁣ Meet Caroline Chaptini who recently managed to break the record for largest bottle cap mosaic (image) which measured at 196.94 m² in #Miziara, Lebanon. ⁣ ⁣ The mosaic was shaped as a crescent moon surrounded by stars to highlight #Eid celebrations and unity in #Lebanon.⁣ ⁣ The milestone aimed to raise environmental awareness by collecting and recycling plastic bottle caps instead of throwing them away.⁣ ⁣ Her beautiful message did not stop there as she collected all the money from recycling the bottle caps and donated it to @kidsfirstassociation to help children with cancer.⁣ ⁣ Caroline previously broke the record for the tallest plastic bottle sculpture which measured at 28.1 meters and was shaped as a #Christmas tree. ⁣ ⁣ Join us in celebrating this incredible record and story.⁣ _______________________⁣ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #enviroment #awerness⁣ #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي

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    وعن التساؤل حول عمليها "شجرة عيد الميلاد، وهلال عيد الفطر" قالت كارولين: "أنا في بلد متعايش، بعد فكرة شجرة عيد الميلاد أردت أن أعمل الهلال لأثبت نظرية التعايش في لبنان، وبما إني مسيحية فأردت عمل الهلال وإهدائه للمسلمين".

    كما قامت كارولين، ورغم عدم ثرائها، بالتبرع بعوائد التدوير إلى مؤسسة "kids first" التي تقوم بالعناية بالأطفال الذي يعانون من مرض السرطان، بحسب تعبيرها.⁣

    وعن الوقت الذي احتاجته لإنهاء العمل أكدت كارولين أن "العمل أخذ من وقتها حوالي 200 ساعة".

    واستطردت "كان التأخير لأكثر من سبب.. منها كورونا والاجراءات التي اتخذتها الدولة، وأيضا أن البلدية في منطقة إقامتي رفضت العمل تكرارا، ولكني كنت مصرة عليه، وقمت بعمله جانب بيتي، وعلي نفقتي الخاصة.. فقط لأثبت للجميع أن الإنسان قادر على عمل ما يريد بمجرد أن تبدأ الفكرة بحلم".

    وتابعت قائلة "تقدير جهودي وإصراري كان بدخولي موسوعة غينيس.. شعور جميل جدا لا يمكن وصفه، وخصوصا أني أعدت العمل خمس مرات بسبب الرياح والأحوال الجوية السيئة".

    واستدركت "ولكن رغم كل شيء كنت متمسكة بهذا العمل من أجل نجاحي ولأثبت للحميع أن المرأة قادرة على عمل ما تريد عند إصرارها".

    وختمت كارولين حديثها مع "سبوتنيك" بأمنية مفادها أن "تلقى الدعم من إحدى البلديات في مشروعها الثالث"، مؤكدة أن عملها الجديد ستقوم به بعد أن تأخذ قسطا من الراحة، وأنه يحتاج لكثير من المال".

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    اجا العيد...وصل العيد...ويا هلا بالعيد... فطر سعيد ووصل نهار العيد والناس رغم كل المشاكل والكورونا بدها تعيد وكل حدا رح بعيد على طريقتو وكل حدا رح بعايد على طريقتو...ناس رح تكتفي بكلمة...ناس يمكن تجيب تياب...ناس يمكن تشتري حلو...وناس يمكن تكتفي بالعيد ببيتا مع العيلة...انا من جهتي العيد عندي فرحة كبيرة وبعيدين...عيد الفطر السعيد وانشالله بينعاد عالجميع والعيدية يللي بعايد فيا كل لبنان والعالم العربي والعالم الإسلامي تحديداً هوي استكمال تحفتي الفنية المعمولة من طبقات بلاستيك قابلة للتدوير..."أكبر هلال رمضاني" ويللي من خلالو رح ادخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة التانية وارفع اسم لبنان يللي دايماً مرفوع بالعالي... . . #رمضان #رمضان_كريم #رمضان_بيجمعنا #لبنان #بيروت #دبي #مصر #بحرين #قطر #الجزائر #تونس #المغرب #ابوظبي #الخليج @greencommunityngo 📸 @youssefchagoury

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    وإنجاز كارولين الأول كان بتحطيمها الرقم القياسي لأطول مجسم مكون من عبوات بلاستيكية بطول يعادل 28.1 مترا، حيث أخد المجسم شكل شجرة ميلاد عملاقة.

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    #Repost @gwrarabia (@get_repost) ・・・ *⁣ وجدت كارولين نجيب شبطيني طريقة مبتكرة لتحفيز المجتمع في #شكا في #لبنان على أعادة تدوير المخلفات #البلاستيكية عوضاً عن رميها ببدء مبادرة "#جمعوها_ما_تكبوها" مما يعني "أجمعوها ولا تلقوها".⁣ ⁣ وبعد حوالي خمسة أشهر و120 ألف من العبوات البلاستيكية استطاعت كارولين بالتعاون مع بلدية شكا كسر الرقم القياسي لغينيس للأرقام القياسية لأطول مجسم مكون من عبوات بلاستيكية بطول يعادل 28.1 متر مشكلةً العبوات شجرة ميلاد عملاقة زينت المنطقة.⁣ ⁣ وتحدثت كارولين عن الهدف وراء المشروع قائلةً "كان هدفي المساهمة في الحفاظ على #البيئة عن طريق إيقاف هدر العبوات البلاستيكية التي تؤذي البيئة من حولنا" كما أشارت في حديثها عن الخطوة التالية في مشروعها، "نعمل على جمع العبوات البلاستيكية وإرسالها إلى شركة إعادة تدوير في مدينة أميون بدعم من الصليب الأحمر حيث سيتم التبرع بعوائد تدوير العبوات البلاستيكية لهم".⁣ ⁣ لتعرف على المزيد من القصص، تفضلوا زروا موقعنا الإلكتروني عبر صفحتنا على إنستغرام!⁣ ⁣ ⁣ Caroline Najib Chaptini found a creative way to encourage her society in #Chekka, #Lebanon to recycle plastic waste rather than throwing it away by starting a campaign called ‘Save it, don’t get rid of it’.⁣ ⁣ After around 5 months and 120 thousand plastic bottles, she was able to achieve with the help of the Municipality of Chekka, the Guinness World Records title for the tallest plastic bottle sculpture which measured at 28.1 meters and was shaped as a #Christmas tree that decorated the city.⁣ ⁣ _______________________⁣ ⁣ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING⁣ #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي #carolinechaptini #recycle #reuse #woman #women #power #powerful #guinness #breakrecords #records #dubai #uae #egypt #europe #lebanon

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    يذكر أن كارولين تنشر أعمالها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" والتي يتابعها أكثر من 12 ألف شخص

    الكلمات الدلالية:
    فيديو, مؤسسة غينيس للأرقام القياسية, موسوعة غينيس, غينيس, لبنان
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