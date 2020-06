"الحلم اتحقق لما اتمسكت فيه".. ناشطة لبنانية تدخل غينيس مرتين بأغطية عبوات بلاستيكية... فيديو وصور

View this post on Instagram

*⁣ تعرفوا على كارولين شبطيني التي نجحت بكسر الرقم القياسي لأكبر صورة فسيفسائية من أغطية عبوات مياه حيث وصل حجم الصورة إلى 196.94 متر مربع. شكلت الصورة الفسيفسائية شكل الهلال والنجوم للاحتفال بعيد الفطر وقيم التعايش في #لبنان إلى أن إكمالها تأخر بسبب الرياح التي أدت إلى تطاير بعض الأغطية.⁣ ⁣ سعت كارولين من محاولة كسر الرقم القياسي إلى نشر التوعية حول الحفاظ على البيئة عن طريق تدوير المخلفات البلاستيكية بدلاً من رميها وهدرها. كما ستقوم كارولين بالتبرع بعوائد التدوير إلى مؤسسة kids first التي تقوم بالعناية بالأطفال الذي يعانون من مرض السرطان.⁣ ⁣ ومن الجدير بالذكر أن كارولين لديها إنجاز رقم قياسي أخر لأطول مجسم مكون من عبوات بلاستيكية بطول يعادل 28.1 متر حيث أخد المجسم شكل شجرة ميلاد عملاقة.⁣ ⁣ شاركونا الاحتفال بمبادرة كارولين الجميلة وإنجازها الرائع⁣ ⁣ ⁣ 🌟 @carolinechaptini⁣ ⁣ ⁣ Meet Caroline Chaptini who recently managed to break the record for largest bottle cap mosaic (image) which measured at 196.94 m² in #Miziara, Lebanon. ⁣ ⁣ The mosaic was shaped as a crescent moon surrounded by stars to highlight #Eid celebrations and unity in #Lebanon.⁣ ⁣ The milestone aimed to raise environmental awareness by collecting and recycling plastic bottle caps instead of throwing them away.⁣ ⁣ Her beautiful message did not stop there as she collected all the money from recycling the bottle caps and donated it to @kidsfirstassociation to help children with cancer.⁣ ⁣ Caroline previously broke the record for the tallest plastic bottle sculpture which measured at 28.1 meters and was shaped as a #Christmas tree. ⁣ ⁣ Join us in celebrating this incredible record and story.⁣ _______________________⁣ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #enviroment #awerness⁣ #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي