يمني يدخل موسوعة غينيس لوضع أكبر عدد من البيض فوق بعضه... فيديو

View this post on Instagram

*⁣ تعرفوا على محمد مقبل من اليمن الذي نجح بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض بنتيجة ثلاث بيضات🥚🥚🥚. تم توثيق الرقم القياسية في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.⁣ ⁣ بدئت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن.⁣ ⁣ شاركونا الاحتفال بموهبة محمد مقبل⁣ ⁣ ⁣ 🌟 @mkb799 ⁣ ⁣ Meet Mohammed Muqbel from Yemen, who managed to break the record for the largest stack of eggs with three eggs balanced on top of each other🥚🥚🥚.⁣ ⁣ At the age of 20, Muqbel has already mastered the art of balancing. He started balancing objects when he was 6 years old.⁣ ⁣ The attempt took place in Kuala Lumpur, Malaysia. Muqbel is not planning to slow down anytime soon as he plans to break more records.⁣ ⁣ Join us in celebrating Muqbel’s talent!⁣ ⁣ _______________________⁣ ⁣ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #balance #balancing⁣ #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي #توازن