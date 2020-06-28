يمني يدخل موسوعة غينيس لوضع أكبر عدد من البيض فوق بعضه... فيديو

وتم توثيق الرقم القياسي في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، بحسب السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية "غينيس".
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* تعرفوا على محمد مقبل من اليمن الذي نجح بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض بنتيجة ثلاث بيضات🥚🥚🥚. تم توثيق الرقم القياسية في مدينة كوالالمبور في ماليزيا. بدئت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن. شاركونا الاحتفال بموهبة محمد مقبل 🌟 @mkb799 Meet Mohammed Muqbel from Yemen, who managed to break the record for the largest stack of eggs with three eggs balanced on top of each other🥚🥚🥚. At the age of 20, Muqbel has already mastered the art of balancing. He started balancing objects when he was 6 years old. The attempt took place in Kuala Lumpur, Malaysia. Muqbel is not planning to slow down anytime soon as he plans to break more records. Join us in celebrating Muqbel’s talent! _______________________ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #balance #balancing #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي #توازن
ويظهر في الفيديو أن مقبل كان قادرًا على تحديد مركز كتلة كل بيضة وتكديسها تمامًا لتتناسب تمامًا مع كل مركز الكتلة المشترك، مع إظهار مستوى عال من التركيز والصبر.
يعرض الشاب البالغ من العمر 20 عامًا مهارات موازنة رائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويوازن بين أي شيء يمكن أن تفكر فيه مثل الصخور والهواتف المحمولة والعملات المعدنية وحتى الأشخاص الجالسين على الكراسي.
وبدأت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن، على حد تعبيره.
وفي سن الخامسة عشرة، بدأ ممارسة التوازن بجدية بهدف تطوير مهاراته، واختار مقبل أن يحطم الرقم القياسي ليعرض للعالم موهبته.
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