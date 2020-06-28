بالفيديو... مراسلة تتعرض لسطو مسلح أثناء البث المباشر

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو لسرقة مباشرة على الهواء مباشرة لمراسلة صحفية كانت تنقل خبرا من مدينة سان باولو البرازيلية.

وتعرضت مراسلة قناة "سي إن إن برازيل" لمفاجأة حيث منها شخصا يعتمر قبعة على رأسه وبيده سكين، وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة.

وأثارت هذه الخطوة صدمة للمراسلة فانصاعت التي قامت بإعطائه ما طلب بعد تهديده بالسكين، لكنه لم يكتف بما حصل عليه، وطلب منها أن تبتعد عن مساحة التصوير قليلاً، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محمولا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان.

أما مقدم الأخبار الذي كان يتحدث مع المراسلة، فرأى كل شيء أمامه على الشاشة من دون أن يدري حقيقته تماما، إلا حين فر اللص من المكان.