بعد محاولة لتجاوزها... ياسمين صبري تثير الجدل بسيارتها "الفاخرة"... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية ياسمين صبري أثناء محاولة تجاوز بعض المعجبين لها.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص الذين انتبهوا لياسمين تقود سيارتها على الطريق السريع، فقاموا بملاحقتها والنداء عليها.

وبعد انتشار الفيديو، أثارت سيارتها الفاخرة اهتمام المتابعين، متسائلين عن ثمنها، وهل أحضرتها قبل أم بعد زواجها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.