صورة حنان رضا "الفاضحة" تثير الجدل... الجمهور يبحث عنها وهي تطلب حذفها

تم الحديث عن ‏نشر صورة "فاضحة" للفنانة البحرينية حنان رضا عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر ‏الذي أثار جدلا كبيرا بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها في "سناب شات": "الخطأ ‏الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي ‏وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلا".

وأضافت: "أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ‏ومسح الصورة من أجهزتكم‎".

إثارة جدل فقط لاغير — تغريــ🦋ـد (@ruoh_1990) June 27, 2020

وبحث ناشطون عبر التواصل الاجتماعي عن الصورة التي أشارت لها ‏حنان في حديثها لكنها لم تكن موجودة.

واتهمها بعضهم بأنه لا توجد أي ‏صورة من الأساس، وأنها اختلقت القصة من أجل التريند فقط وتسليط ‏الأضواء عليها.‏