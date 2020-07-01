"آبل" تضغط على الموردين لإنتاج "هواتف 5 جي" في أقرب وقت

تضغط شركة "آبل" الأمريكية على الموردين لتقليل التأخيرات المتعلقة بإنتاج هواتف "آيفون" الداعمة للجيل الخامس بعد الإغلاقات التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في الصين والولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لصحيفة asia.nikkei، فإن الشركة تخطط لإصدار 4 نماذج من تشكيلة هواتف "أيفون" الداعمة لشبكات 5G بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة هي 5.4 إنشات و 6.1 إنشات و 6.7 إنشات، لكنها تواجه تأخيرات تتراوح بين أربعة أسابيع وشهرين فيما يتعلق بعملية إنتاج تلك الأجهزة.

كما أشار التقرير إلى أن تأجيل "آبل" لإطلاق هواتف "آيفون" الجديدة حتى عام 2021 أصبح أقل احتمالًا، وكان هذا هو السيناريو الأسوأ الذي فكّرت فيه الشركة قبل ثلاثة أشهر إلا أن بعض عمليات التجميع النهائية لهواتف آيفون قد تتأخر حتى أوائل شهر تشرين الأول / أكتوبر، مع احتمال وجود المزيد من التأخيرات، بسبب الكثير من الاختبارات الجارية حتى الآن.

وتراهن الشركة الأمريكية بشدة على هذه التشكيلة من الهواتف لمساعدتها ضد المنافسين، مثل سامسونغ وهواوي، الذين قدموا هواتف ذكية داعمة لشبكات الجيل الخامس في العام الماضي.

يذكر أن "آبل" تجمع معظم هواتف "آيفون" في الصين، لكن فريق التصميم والوظائف الأخرى موجودة في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا التي أصدرت أمرا بالإغلاق في شهر آذار / مارس الماضي، مما أثر على موظفي الشركة الأمريكية.

وأفادت الصحيفة أن بعض موظفي الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" عادوا إلى المكتب الرئيسي للشركة في شهر حزيران / يونيو، لمحاولة إصدار الأجهزة في الوقت المحدد.