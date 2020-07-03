فنانة خليجية تحقق حلما طال انتظاره... فيديو

حصلت الفنانة الكويتية، فرح الهادي، على سيارة فاخرة من طراز "لامبورغيني أفينتادور" بعد نجاحها في بيع منتجاته التجميلية.

ونشرت فرح الهادي لقطات سيارتها الرياضية الوردية على تطبيق سناب شات وهي تقودها وزوجها عقيل بجانبها.

وتقدر السيارة بقيمة 400 ألف دولار وقد اشترتها بعد نجاح مبيعات أحمر الشفاه الذي تم إطلاقه في الفترة الأخيرة ويحمل اسمها.

وقالت الهادي إن شراء السيارة كان من ضمن أحلام حياتها، وعبرت عن سعادتها الشديدة بسيارتها مؤكدة أنها لا تصدق أنها قد اقتنتها بالفعل.

وفرح الهادي هي ممثلة كويتية بدأت مشوارها الفني في 2008 بمشاركتها في مسلسل بعد منتصف الخوف، وشاركت في نحو 20 مسلسلًا آخرها "عافاك الخاطر".