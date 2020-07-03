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    لحوم

    متى يكون غسل تلك الأطعمة بالماء قاتلا... 8 توصيات قبل وقوع المحظور

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    اغسل الطعام جيدا قبل تناوله، توصية تسمعها دوما من الأمهات والخبراء ومختلف المؤسسات الصحية، لكن ما لا يعلمه البعض أن شطف بعض الأطعمة بالماء قد يكون خطرا على الصحة أو قاتلا.

    نشرت مؤسسة "كليفلاند كلينك" الصحية المتخصصة تقريرا حول كيف يمكن أن يكون غسل بعض الأطعمة قاتلا أو مدمرا للصحة.

    وقدمت المؤسسة الصحية 8 توصيات قبل وقوع ما وصفته بـ"المحظور":

    1- لا تشطف اللحم قبل الطهي:

    يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليك غسل أو شطف الدواجن النيئة أو اللحم البقري أو لحم الضأن أو لحم العجل قبل الطهي، ولكن هذا ليس ضروريًا في الواقع.

    سيتم قتل أي بكتيريا قد تكون موجودة أثناء عملية الطهي.

    لحوم
    © CC0 / pixabay
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    في الواقع، شطف اللحم قبل الطهي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، فعند شطف اللحم النيء، يمكن نشر البكتيريا على عناصر أخرى في مطبخك وانتشارها إلى الأطعمة والأواني والأسطح الأخرى، وهذا ما يطلق عليها الخبراء اسم "التلوث المتبادل".

    2- لا تشطف البيض:

    ينطبق الشيء نفسه على البيض، يتم غسل البيض أثناء عملية بيعه تجاريا، وأثناء عملية السلق أو الطهي، كما أن أي معالجة أخرى، مثل الغسيل أو الشطف، تزيد فقط من خطر انتقال العدوى، خاصة إذا تسببت تلك العملية في تشقق قشرة البيض.

    3- قم بغسل المنتجات:

    ولكن قبل طهي أو تناول الخضروات أو الفواكه الطازجة ينبغي أن تقوم بغسلها.

    وعن طريق الغسل يؤكد الخبراء أنه ينبغي غسلها تحت الماء الجاري البارد لإزالة أي أوساخ أو بكتيريا عالقة. إذا كان العنصر يحتوي على سطح صلب، مثلما تراه على التفاح أو البطاطس، فلا بأس من فرك السطح بفرشاة.

    ولكن لا تغسل الفاكهة أو الخضار بالمنظفات أو الصابون، هذه المنتجات ليست آمنة للاستخدام على الأطعمة لأنه قد ينتهي بك الأمر إلى تناول تلك المنظفات السامة.

    عند تحضير الفواكه والخضروات، اقطع أي مناطق تالفة أو كدمات لأن هذه هي المناطق التي يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا. قم بتبريد أي قطع طازجة على الفور (مثل السلطة أو الفاكهة) لأغراض الجودة والسلامة.

    4- لا تنقع اللحوم في الماء المالح في محاولة لإزالة البكتيريا:

    لا يُنصح بذلك لأنه لا يفعل أي شيء حقًا! إذا اخترت نقع اللحم في الماء المالح (لأي سبب من الأسباب)، فاتخذ تدابير لتجنب التلوث المتبادل وتأكد من نقع اللحم أثناء بقاء اللحم في الثلاجة.

    5- اغسل يديك لمنع التلوث المتبادل بعد التعامل مع اللحوم النيئة:

    غسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو عبواتها ضرورة مطلقة، لأن أي شيء تلمسه بعد ذلك يمكن أن يصبح ملوثًا. وبعبارة أخرى، يمكن أن تمرض عن طريق التقاط قطعة من الفاكهة وتناولها بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن.

    6- تعقيم الأسطح:

    قم بغسل أسطح وأحواض مضادة بالماء الساخن والصابون لمنع التلوث المتبادل من اللحوم النيئة أو بقايا الدواجن.

    لمزيد من الحماية، يمكنك التعقيم بمزيج من المبيض (الكلور) والماء (ملعقة كبيرة من مبيض الكلور السائل غير المعطر لكل جالون من الماء).

    7- تخلص من عبوات اللحوم:

    يمكن أن تتسبب مواد التغليف من اللحوم النيئة أو الدواجن، مثل صواني اللحوم الرغوية أو الأغلفة البلاستيكية، في حدوث التلوث المتبادل، لذا لا يجب إعادة استخدامها أبدًا في المواد الغذائية الأخرى. يجب التخلص من هذه ومواد التعبئة والتغليف الأخرى التي يمكن التخلص منها، مثل علب البيض.

    8- لا تعيد استخدام أي أواني طهي تم استخدامها في اللحوم النيئة:

    على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ملعقة لوضع قطعة همبرغر نيئة على الشواية، اغسل الملعقة بالماء الساخن قبل إعادة استخدامها أثناء الطهي.

    احصل على طبق تقديم جديد عندما يكون الطعام المطبوخ جاهزًا للتذوق إذا كان اللحم النيىء على طبق التقديم.

    أيضًا، حافظ على وضع ألواح التقطيع بعيدًا عن أي منطقة تحضير لحوم نيئة.

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