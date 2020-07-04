شعار تجاري جديد يثير الجدل.. صورة

تعتبر الزهرة الوطنية في أستراليا رمزاً للوحدة في البلاد، وقد ظهرت منذ فترة طويلة، على الطوابع والشعارات والجوائز، ولكن، استخدامها في شعار جديد يروج لمصالح أستراليا في الخارج، قد أحدث جدلاً بين الناس.

بعض ناشطي التواصل الاجتماعي شبه البعض تصميمها بفيروس كورونا المستجد.

كتب مارك كوير، وهو عضو البرلمان بولاية نيوساوث ويلز، على تويتر: "لا أصدق أنهم قاموا بتغيير الشعار الأسترالي ليبدو مثل هذا، يبدو وكأنه فيروس".

I can’t believe they have changed the Australian made logo to look like this, it looks like a virus. I will be writing to the Australia’s Nation Brand Advisory Council & Trade Minister @Birmo to reinstate the Kangaroo! pic.twitter.com/KzfMebQ9wR — Mark Coure MP (@markcourelive) June 30, 2020

وفي محاولة لتهدئة الارتباك، أصدرت حملة "Australian Made" بياناً يوضح أن الكنغر الأخضر والذهبي "سيواصل دوره المحوري في استراتيجية العلامات التجارية المحلية والخارجية في أستراليا".

MEDIA RELEASE: The Australian Made kangaroo is here to stay. The famous Australian Made logo is not being replaced. It will remain as Australia’s global product symbol, following reports of a new Nation Brand for Australia. Read more: https://t.co/Gpu0TWehuM pic.twitter.com/5inen21IX3 — Australian Made (@AustralianMade) July 1, 2020

ويذكر أن الشعار الجديد يرمز إلى الأهمية التاريخية للزهرة لكل من الأستراليين الأصليين وغير الأصليين. وقال تقرير المجلس إن اختبار التسويق قد أظهر استجابة إيجابية للعلامة التجارية الجديدة، مع موافقة أكثر من 70%.

وتم اقتراح الشعار المثير للجدل، والذي يقول مصمموه إنه مستوحى جزئياً من فن وثقافة السكان الأصليين، من قبل المجلس الاستشاري للعلامة التجارية، ووافق عليه وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنغهام.