البحر الأحمر.. قصة تثير الجدل في لبنان.. فيديو وصور

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمنطقة في لبنان انصبغت مياه البحر فيها باللون الأحمر في مشهد أثار الجدل.

ويظهر في مقاطع الفيديو والصور المتداولة أن البحر الذي لونه أزرق قد أصبح أحمر اللون، قبالة شاطئ الجناح في منطقة "الرملة البيضا" بلبنان.

بحر مع دبث الرمان 🙄

مبروك، صار لبنان بيطل على البحر الاحمر 🤦‍♀️

الصورة صباحًا من الرملة البيضا يلي استوت وصارت حمرا🤷‍♀️🤷‍♀️#لبنان_يحتضر #الشاطئ_اللبناني_ينزف #اختك_بلد #الرملة_البيضا 🇱🇧💔 pic.twitter.com/H595eC3TkT — .⚛ 🎀 𝒴𝒶𝓇𝒶 𝑀. 𝒮𝒻𝑒𝒾𝓇 🎀 ⚛. (@Yara_Sfeir) July 4, 2020

وتوالت التعليقات والتغريدات وكثر الجدل بين الناشطين اللبنانيين خاصة والعرب عامة عن سبب وجود مثل هذه الظاهرة؟

البحر متل الوطن جريح و ينزّف!!

ما منعرّف بعد شو سبب لون الدموي...للبحر؟!

أصبح لبنان يطل على على البحر الأحمر.#لبنان_يحتضر pic.twitter.com/XeZHt0FF10 — lama kanaan (@lama_kanean) July 4, 2020

منهم من أرجع السبب إلى النفط، ومنهم من قال "نوع من أنواع الطحالب البحرية تفاعلت كيميائيا"، ومنهم من كتب بطريق الضحك "البحر الأحمر أصبح في لبنان".

ولم يصدر أي تصريح من مصدر رسمي حول سبب هذه الواقعة.