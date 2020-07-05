أبرز 4 موديلات سيارات في 2021

أعلنت بعض شركات السيارات طرح موديلات الجديدة خلال الأيام المقبلة بعدما استطاعت مواصلة نشاطها رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في توقف غالبية الأنشطة التجارية حول العالم.

1- فورد

وكشف تقرير لموقع "موتور وان" أبرز موديلات السيارات التي سيتم طرحها خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.

من المقرر أن تطرح شركة فورد أحدث موديلاتها وهي السيارة "bronco" لعام 2021، التي تم الكشف عنها رغم أزمة انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف الإنتاج في غالبية المصانع حول العالم.

2- سيارات مازدا

يشير الموقع إلى أنه من المقرر أن تطرح شركة مازدا اليابانية طرازها الحديث "مازدا 3" موديل 2021 خلال الشهر الجاري.

3- سيارات مازيراتي

من المقرر أن تطرح مازيراتي موديلها جديد يحمل اسم "Ghibli" خلال الشهر الجاري.

4- سيارات دودج

ستطرح شركة السيارات الأمريكية دودج مجموعة من الموديلات 2021 الجديدة خلال الشهر الجاري.