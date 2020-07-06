تحديث "غوغل كروم" يضيف ساعتين إلى عمر حاسوبك

لا تزال أكبر مشاكل متصفح الإنترنت "غوغل كروم" هو استهلاكه الشره للبطارية، خاصة إذا كنت تميل إلى فتح العديد من علامات التبويب، ولكن يبدو أن شركة "غوغل" على استعداد لإصلاح ذلك الآن.

تم اكتشاف ميزة اختبارية في تحديث "كروم 86" الجديد، وهي أنه قادر على إيقاف كل المتتبعات ومؤقتات طالجافا سكريبت" غير الضرورية في التبويبات غير النشطة، وستتعرف كروم على ذلك من خلال معرفة موضع مؤشر الفأرة، وإذا كنت تتنقل في الصفحة أم لا، بحسب موقع "إندغادجيت".

وفي اختبارات " غوغل " على الإصدار الجديد، أثبت نجاحه في زيادة عمر بطارية الحاسب المحمول لمدة ساعتين، وذلك مع فتح 36 تبويبا مختلفا وتبويب فارغ نشط.

كما استطاع الإصدار الجديد أن يحسن أداء استهلاك البطارية لمدة 36 دقيقة بعد إجراء اختبار آخر استخدم فيه هذه المرة موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ولم يتوفر تحديث "كروم 86" بعد بنسخته النهائية للمستخدمين حتى الآن.

قد يكون "غوغل كروم" هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية.