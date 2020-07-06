بالفيديو... صاعقة تضرب لاعبا خلال تدريبات الفريق

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لصاعقة رعدية قوية ضربت لاعب كرة قدم روسي خلال تدريبات فريقه.

نشر نادي "زناميا ترودا" الروسي على صفحته الرسمية في "انستغرام" مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب الصاعقة للاعبه إيفان زاكبوروفسكي الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Знамя Труда» (@fcztofficial) 6 Июл 2020 в 1:28 PDT

ووقع الحادث أثناء تمارين الفريق حيث أظهر الفيديو لحظة الصاعقة، حيث كان اللاعب وحيدا في وسط الملعب.

وبحسب المصادر الطبية للفريق فإن اللاعب حالته مستقرة ولديه حروق خارجية ولا تهديدات لحياته.