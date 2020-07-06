احذر... لا تتناول هذه الأطعمة عند إصابتك بالبرد

مثلما هناك أطعمة يساعد تناولها على تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، هناك أطعمة أخرى إذا تناولتها ستؤثر على مناعتك، وتقوم بدور سلبي عند إصابتك بالبرد أو الإنفلونزا.

ولأن أعراض البرد والإنفلونزا تشابه أعراض فيروس كورونا المستجد حاليا، يجب القلق من هذه الأعراض، حتى لا ندخل في دوامة كورونا.

وضع موقع "eatthis" قائمة بـ 100 نوع من طعام نصح بتجنبها إذا ظهرت عليك أعراض البرد أو الإنفلونزا، منها:

الحلويات

لأن الحلوى مليئة بالسكر، وهو أحد أهم الأشياء التي يجب تجنبها من أجل صحة أفضل، خاصة عندما تكون مريضا، ويسبب السكر الالتهاب وقد ثبت أن هذا يقلل من المناعة عن طريق إضعاف خلايا الدم البيضاء، كون هذه الخلايا مسؤولة عن مكافحة العدوى.

الفراولة

إذا كنت تعتقد أن هذا الطعام الرائع رهان آمن عندما تكون مريضًا، فكر مرة أخرى. فالفراولة تحتوي على مواد تحريضية للهيستامين التي يمكنها المساهمة في تكوين المخاط الذي يعمل بالهيستامين في الشعور بعدم الراحة في منطقة الأنف، لذلك ينصح بتجنبها وتناول الفواكه الاخرى مثل البرتقال واليوسفى.

الحليب ومنتجاته

ربما يكون هذا هو النوع الأشهر عند ظهور أعراض البرد والإنفلونزا، الذي ينصح بالابتعاد عنه، وعلميا ثبت أن الحليب الكامل، على وجه الخصوص، يحفز إنتاج المخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون مريضًا، وكذلك يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من أعراض السعال والعطس، وكذلك ينصح بتجنب تناول الجبنة فى حالة الاصابة لانها تزيد من الالتهابات وأعراض البرد، وكذلك عليك تجنب الزبادي، فلا داعي للإفطار به إذا كنت مصابا، لأنه يساعد على إنتاج المخاط بشكل مفرط.

الآيس كريم

لا تلجأ إلى الآيس كريم لتهدئة التهاب الحلق، فهذا التصرف قد تبقيك مريضا لفترة أطول. ويرى الموقع أن معظم الآيس كريم مصنوع من منتجات الألبان كاملة الدسم، مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المسببة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأشياء الحلوة على الكثير من السكر، وهو مكون آخر معروف بزيادة الالتهاب.

القهوة

قد تبدو القهوة أمرًا ضروريًا عندما تكون مرهقًا بالفعل من الأنفلونزا، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على علاج أفضل وسريع فعليك الاستغناء عنها حتى يتم شفاؤك، ويقول ريبيكا لويس، اختصاصي تغذية مسجل في HelloFresh، فالقهوة تجفف الجسم ويمكن أن تجعل آلام العضلات أسوأ. ويوضح: "يعمل الجهاز المناعي بكفاءة أكبر عندما يكون الجسم رطبًا بشكل جيد. نظرًا لأن الكافيين الموجود في القهوة مدر للبول، فإنه سيجعلك تتبول كثيرًا. إلى جانب أعراض القيء والإسهال، فإن الكافيين سيجعل الجفاف أسوأ".

الفودكا

تجنب تناول مشروب الفودكا إذا كنت مريضا لأنه وفقا للأطباء، يزيد من الضغط على الجسم ويزيد من صعوبة شفائه.

الفلفل الحار

يجب التقليل من التوابل بشكل عام في حال الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، وخاصة الفلفل الحار يجب تجنبه عندما تكون مريضًا، خاصة إذا كان سيلان الأنف أحد أعراضك. وبحسب الأطباء يؤدي تناوله إلى تهييج للممر الأنفي، مما يتسبب في زيادة إنتاج المخاط.

الكاليماري

ابتعد عن الكاليماري تماما إذا كنت مصابا بالبرد أو الإنفلونزا، وتريد التعافي بسرعة. يقول الأطباء أن الكاليماري سيزيد من كمية الهيستامين التي يتم إنتاجها في جسمك، وهي تؤثر بشكل مباشر على الجيوب الأنفية والممرات الأنفية، وستزيد من شعورك بالتعب.

الموز

ابتعد كذلك عن الموز فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى الالتهاب ويقلل من كفاءة استجابة الجهاز المناعي للمرض.

البيتزا

المكونات الرئيسية للبيتزا لديها القدرة على تفاقم أعراض البرد، لذا فإن الجمع بينها كلها يمثا كابوسا على الجهاز المناعي، فتناول البيتزا الموجود بها عادة جبن سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة، وبالتالي إلى حدوث التهاب، وكذلك القشرة إذا كان لديك أي نوع من حساسية الغلوتين، وأيضا الطماطم معروفة بإثارة الهيستامين، مما يعني أن الصلصة يمكن أن تسبب لك المزيد من الاحتقان.