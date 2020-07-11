فيديو مرعب.. أفعى ضخمة تهاجم سيارة دفع رباعي

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام أفعى أناكوندا ضخمة بالهجوم على سيارة دفع رباعي في البرازيل.

واكتشف أحد المزارعين وجود أفعى الأناكوندا في مزرعته؛ ليصطحب أسرته وأسرة أحد أصدقائه لمشاهدتها.

وفور أن رأت الأفعى الضخمة السيارة، رفعت رأسها وشنت هجوما سريعا على السيارة.