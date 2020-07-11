الثلاثاء المقبل.. السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنّ كوكب المشتري سيصل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية؛ حيث تمر الكرة الأرضية بين الشمس والمشتري.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بحسب ما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية: "ظاهرة تقابل المشتري هي حدث سنوي تمثل أفضل وقت خلال السنة لرصد وتصوير الكوكب وأقماره بسماء الوطن العربي؛ نظرا لأنه سيكون مرئيا طوال الليل والأقرب خلال العام".

وأشار إلى أنه يمكن رصده بالعين المجردة بالأفق الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل، وسيصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالأفق الجنوبي الشرقي، وسيبقى الكوكب مرئيا إلى أن يغرب بالأفق الغربي بالتزامن مع شروق الشمس.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنّه عند رصد كوكب المشتري باستخدام المنظار المثبت على حامل ثلاثي الأرجل يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى "أقمار جاليليو" كنقاط ضوئية على جانبي المشتري، وعند الرصد من خلال التلسكوب سيلاحظ أن غلافة الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة غيوم ملونه منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن أحد أكثر الأشكال المميزة التي ترصد على المشتري، هي العاصفة الضخمة التي تسمى البقعة الحمراء العظيمة، وهي كبيرة كفاية ليسقط بداخلها كوكب بحجم الأرض، وقد أظهرت صور حديثة أن هذه العاصفة والتي تعصف منذ أكثر من 150 سنة يتقلص حجمها بشكل مستمر والسبب غير معروف.

وأضاف أبوزاهرة، أن ظاهرة تقابل المشتري تحدث كل 13 شهرا تقريبا وهي المدة التي تستغرقها الأرض لتقوم برحلة واحدة حول الشمس بالنسبة للمشتري.

يذكر أن كوكب المشتري سيكون في أقرب مسافة من الأرض (619.241 مليون كيلومتر) يوم الأربعاء القادم 15 يوليو/تموز بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية.