جهاز جديد لتقليل الضوضاء عبر النوافذ المفتوحة

ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة جهازاً جديداً يمكنه أن يقلل من حدة الأصوات التي تمر عبر النوافذ المفتوحة.

ويمكن تركيب الجهاز الجديد على نافذة من درفتين، ويستطيع أن يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المناطق الحضرية بواقع النصف، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

If researchers succeed in advancing this technology, you may not have to choose between a well-ventilated apartment and a noisy street anymore https://t.co/JNbtZ8ojcO — NYT Science (@NYTScience) July 11, 2020

​وتتكون المنظومة الجديدة التي ابتكرها البروفسير بان لام ومجموعة من الباحثين بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية في سنغافورة من 24 مكبر صوت يبلغ قطر كل منها 5ر4 سنتيمتراً، ويتم تثبيت هذه المكبرات في صورة شبكة داخل النافذة بالإضافة إلى جهاز استشعار مثبت خارج النافذة، بحسب الصحيفة.

وإذا ما رصد جهاز الاستشعار ضوضاء قادمة من الخارج، فإن مكبرات الصوت تقوم ببث صوت "معارض للضوضاء" بنفس الترددات الخاصة بالصوت الخارجي، ولكن من خلال موجات صوتية عكسية، وتساعد هذه الموجات في معادلة الضوضاء القادمة من الخارج، وبالتالي تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة.