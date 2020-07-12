تأثر وبكاء الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء دفن صديقه.. فيديو

وكشف الفيديو عن وجود عدد من المشيعين في المقبرة، بينهم الأمير، والذي انهمر في البكاء بعد فقد صديق العمر، وحاول الأمير تمالك نفسه أكثر من مرة وسط المشيعين لكنه لم يستطع فعل ذلك واستمر في البكاء.

وعلق عدد من المغردين على الفيديو مؤكدين أن الأمير يمتلك حسًا إنسانيًا عاليًا ويعتز بأصدقاء عمره.