مكان "العضة" قتله.. هجوم سمكة قرش يفتك بشاب

لقي راكب أمواج شاب مصرعه في أستراليا، بعدما هاجمته سمكة قرش قبالة شاطئ على الساحل الشرقي للبلاد.

وكان الشاب صاحب الـ17 عاما، يمارس رياضة ركوب الأمواج عندما عضته سمكة قرش في ساقه مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة، وقطع شرايين وأوردة رئيسية.

وحاول العديد من راكبي الأمواج إنقاذ الشاب، الذي توفي رغم محاولات إنعاشه، بحسب شبكة "سي إن إن".

A 15-year-old boy has died in a suspected shark attack while surfing in New South Wales, Australia, police say. https://t.co/C2UKemhz8z — CNN (@CNN) July 12, 2020

ويعد هذا الهجوم القاتل الخامس لأسماك القرش في أستراليا منذ مطلع 2020.

يذكر أن أستراليا تسجل أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم.