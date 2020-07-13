يشبه جده بشكل لافت... وفاة حفيد "ملك الروك" إلفيس بريسلي عن 27 عاما

غيب الموت بنجامين كيوه، حفيد ملك موسيقى "الروك آند رول" الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي، وهو الابن الوحيد لابنته ليزا ماري، عن عمر يناهز 27 عاما، حسبما أعلن متحدث أمس الأحد.

وتوفي كيوه في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في شمال غربي لوس أنجلوس، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال روجر ويينوسكي، المتحدث باسم مدير أعمال، ليزا ماري بريسلي، والدة بنجامين كيوره في بيان "إنها مفطورة القلب تماما.. لكنها تحاول البقاء قوية من أجل ابنتيها الأخريين التوأم وابنتها الكبرى رايلي... كانت تعشق ذلك الولد، لقد كان حب حياتها".

Lisa Marie Presley and Danny Keough's son, Benjamin Keough, tragically died of an apparent suicide at the age of 27. 💔https://t.co/g4Dff0WK22 pic.twitter.com/t1eSlX2Ze2 — E! News (@enews) July 13, 2020

وأكد مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس أن وفاة شخص بهذا الاسم وبهذه السن يجري التحقيق فيها.

وكيوه هو الابن الأصغر لليزا ماري بريسلي (52 عاما) من زوجها الأول الموسيقي داني كيوه وكانا قد انفصلا عام 1994، أما ابنتها الأخرى فهي الممثلة رايلي كيوه (31 عاما).

Mama Lion with cubs ❤️💙🖤🧡🦁😘 pic.twitter.com/UiYoceWHWN — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) June 20, 2019

وليزا ماري هي الابنة الوحيدة لـ"ملك الروك" إلفيس بريسلي من زواجه بالممثلة بريسيلا بريسلي.

وتحدثت تقارير عن أن علاقتها الوثيقة بابنها، الذي كان اسمه الأوسط "ستورم"، هي التي ألهمتها اسم المقطوعة التي كتبتها لألبومها الثالث "ستورم آند غريس" الذي طُرح في عام 2012.

Elvis Presley's grandson Benjamin Keough has died, a representative for his mother, Lisa Marie Presley, said. He was 27. https://t.co/oALmpeWmQ3 — CNN (@CNN) July 13, 2020

وكان الراحل بنجامين كيوه يشبه بشكل لافت جده إلفيس بريسلي.