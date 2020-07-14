الحكم بسجن ممثل تركي شهير 13 عاما لاعتدائه على حبيبته

صدر حكم بالسجن 13 عاما، في حق الممثل التركي الشهير أوزان جوفين، عقب إدانته بالاعتداء على حبيبته دينز بولوتسوز.

ووجهت دينيز اتهاما لأوزان بمحاولة قتلها، كما نشرت صورا تظهر آثار ضرب دنيز لها، لتتحول القضية إلى اتجاه العنف ضد المرأة، وتعاطف عدد كبير من نجمات تركيا مع دنيز.

أوزان الذي يشارك في بطولة مسلسل "بابل"، لم يصدر حتى الآن بيانا من الشركة المنتجة بشأن التعاون معه.

وقام 103 كتّاب سيناريو بالتوقيع على عريضة طالبوا فيها شركات الإنتاج، وخاصة شركة إنتاج مسلسل "بابل" باتخاذ إجراءات ضد أوزان جوفين.