إدريس إلبا: كورونا له تأثير صادم على حالتي العقلية

أكد الممثل البريطاني، إدريس إلبا، أن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير صادم على حالته العقلية.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز"، قال إلبا إنه كان محظوظا لبقائه على قيد الحياة.

وأوضح إلبا أنه تعافى تماما من الفيروس، قائلا: "المرض له تأثير عقلي علي. كنت عديم الأعراض ولم أعانِ من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

Idris Elba has said having #coronavirus had a 'traumatic' impact on him mentally https://t.co/ERqr8EqE3X — SkyNews (@SkyNews) July 14, 2020

يذكر أنه في مارس/أذار الماضي، أعلنت سابرينا إلبا زوجة إدريس إلبا إصابتها بفيروس كورونا بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وأوضح الزوجان أنهما كان يقضيان وقت الحجر الصحي في ممارسة الألعاب الإلكترونية والشطرنج.