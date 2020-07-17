لا علاقة لكورونا...ضفادع غريبة في الهند تدهش مستخدمي الإنترنت...فيديو

يظهر في الفيديو مجموعة من الضفادع الذكور يتغير لونها خلال الرياح الموسمية إلى اللون الأصفر الفاتح.

جذبت مجموعة من الضفادع الصفراء التي تلهو في بركة انتباه مستخدمي الويب. نشر الفيديو على تويتر مسؤول خدمات الغابات الهندية بارفين كاسوان.

تم تصوير الفيديو في مدينة نارسينغبور، ماديا براديش. تظهر اللقطات مجموعة من الضفادع الذكور التي يتغير لونها خلال الرياح الموسمية إلى اللون الأصفر لجذب الجنس الآخر. ويعتقد أنه كلما كان اللون أكثر إشراقًا، كان مظهر الذكر أكثر جاذبية.

Have you ever seen Yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2020

وكتب كاسوان: "ما يحدث لا يتعلق بكوفيد -19 والجراد وما إلى ذلك. هذا سلوك طبيعي. السؤال الوحيد هو ما إذا كان جميع الذكور سيجدون الإناث. منافسة حقيقية".

شاهد الفيديو نحو 200 ألف شخص وفيه أكثر من 2000 تعليق وإعادة تغريد. أعجب مستخدمو الإنترنت بالبرمائيات غير العادية وشاركوا صور الضفادع التي قابلوها.