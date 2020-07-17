محامي محمد رمضان يعلق على حكم صادر بحبس موكله

علق محامي الفنان المصري، محمد رمضان، على الحكم الصادر اليوم الجمعة، بحبس موكله لمدة عام، في قضية الطيار الموقوف عن العمل أشرف أبو اليسر.

وأكد المحامي، أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، إن حكم محكمة الدقي الجزئية بحبس موكله هو مجرد "حكم ابتدائي"، وأضاف أنه سيتقدم باستئناف على حكم حبس موكله الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وذكرت تقارير محلية مصرية أن محمد رمضان تلقى خبر حبسه أثناء تواجده في الساحل الشمالي، حيث يستمتع بالإجازة الصيفية مع أسرته.

وشارك رمضان، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا له وهو يبحر بزورق في مدينة العلمين، ولم يعلق حتى الآن على الحكم الصادر بحبسه.

View this post on Instagram Thanks to 14M followers ♥️🙏🏽 A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Jul 17, 2020 at 5:58am PDT

وطرح محمد رمضان، أمس الخميس، أحدث أغنياته المصورة بعنوان "تيك توك"، والتي حصدت 2 مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وكانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكما بحبس الفنان المصري محمد رمضان، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار المصري.

وأعرب الطيار المصري الموقوف، أشرف أبو اليسر، عن سعادته البالغة من الحكم، وقال في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء، بشكر القضاء المصري جدا جدا اللي لا يشك أي مخلوق في قيمته ونزاهته وفي قاماته الجميلة".

وأضاف: "الحمد لله على الحكم الذي صدر، بشكر جميع الناس من أقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها وناس من أسوان ومرسى مطروح ومن شرم الشيخ والإسماعيلية ناس متعاطفين وتفهمت للموضوع وبشكر الصحافة والإعلام".

وتابع: "منتظر باقي أحكام القضاء، أول حاجة حكم النهاردة، إن شاء الله الموضوع يكمل للآخر، الحمد لله، الحمد لله اللي عمره ما بيعمل حاجة وحشة".

وكان المحامي مجدي حلمي تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات، مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد أوضح في وقت سابق، أنه أقام 3 دعاوى قضائية ضد رمضان صدر اليوم أول حكم، نافيا وجود أي اتصال مع الفنان منذ بداية الأزمة.

وبدأت الأزمة بين رمضان والطيار حينما نشر رمضان مقطع فيديو وهو داخل كابينة الطائرة، بشكل يوحي للجمهور أنه من يقودها.

وهو ما دفع سلطة الطيران المدني لفصل الطيار أشرف أبو اليسر وإلغاء رخصة الطيران الخاصة به، ما دفع الطيار لاتهام رمضان بخداعه، بعدما طلب التقاط صورة تذكارية، لكنه قام بتصوير مقطع فيديو.