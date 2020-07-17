سعد لمجرد يروي كواليس غنائه باللهجة المصرية... فيديو

كشف المغني المغربي سعد لمجرد، عن كواليس تحضيرات فيديو كليب أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التي شهدت دخوله ساحة الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى.

وقال لمجرد في تصريحات إذاعية، إنه كان يتمنى الغناء باللجة المصرية منذ زمن، مضيفا: "كنت حابب أغني بالمصري وبحاول أختار الطريق الصحيح تعرفت على توما وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتشرفت بالتعامل معهم".

وأكد سعد لمجرد أن الأغنية تم تغيير اسمها من "ابن ناس" إلى "عدى الكلا" لأنه رأى الاسم الأخير مناسبا بشكل أكبر، موضحا أنه يحضر لأغان جديدة باللهجة المصرية، ويبذل جهده لإخراج أفضل ما لديه.

وبشأن فكرة الكليب التي ظهرت للجمهور، أكد الفنان المغربي أنها جاءت من خلال التصوير في "السيرك"، منوها بأنه استوحى شخصية الممثل الأسترالي هيو جاكمان.

وتابع المغني المغربي أن الكليب كان مقررا أن يكون أبسط مما ظهر، إذ كانت الفكرة تقوم على التصوير في أستوديو وصنع رقصات، إلا أنه وبالتعاون مع مخرج الكليب تم تطويرها.

وشارك سعد لمجرد جمهوره قبل يومين لحظة احتفاله بتسلمه درع "يوتيوب" الماسي، بعد تخطيه حاجز 10 ملايين مشترك في قناته الرسمية على "يوتيوب".