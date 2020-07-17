مبيعات خيالية... 2020 يقترب من لقب "أفضل عام لألعاب الفيديو خلال عقد من الزمان"

كشف تقرير جديد عن أن إجمالي الإنفاق على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة بلغ 1.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران، ليشكل الرقم أكبر نسبة مبيعات لم تحدث منذ عام 2009.

وأشار تقرير أعدته مجموعة "NPD" أن المبلغ يمثّل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، بحسب موقع "إندغادجيت".

وبلغ الإنفاق العام حتى الآن على أجهزة الألعاب والبرامج والملحقات والبطاقات 6.6 مليار دولار، وهذا يزيد بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنه أعلى إجمالي خلال الفترة من عام حتى الآن منذ عام 2010.

وبهذا المعدل، يقترب 2020 لكي ينال لقب "أفضل عام لألعاب الفيديو خلال عقد من الزمان".

وحققت صناعة ألعاب الفيديو تلك الأرقام بفضل إقبال الزبائن على بعض الألعاب القوية والشهيرة للغاية، بما في ذلك "The Last of Us: Part 2" و"Animal Crossing: New Horizons" و"Call of Duty: Modern Warfare".

JUNE 2020 US NPD THREAD - June 2020 tracked spending across Video Game hardware, software, accessories and game cards totaled $1.2 billion, gaining 26% when compared to a year ago. This is the highest tracked spend for a June month since $1.3 billion was reached in June 2009. pic.twitter.com/VliGtYt4sc — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 17, 2020

وعلى الرغم من احتوائها على الكثير من التفجيرات، إلا أن لعبة "The Last of Us: Part 2" كانت اللعبة الأكثر مبيعا في شهر يونيو/ حزيران، وثالث لعبة الأكثر مبيعا لهذا العام بحسب ما أشار مات بيسكاتيلا من مجموعة "NPD" في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر".

The Last of Us Part II was June's most downloaded PS4 game. Congrats, @Naughty_Dog! Full charts: https://t.co/p1j5kOvn4k pic.twitter.com/s8melFoa9l — PlayStation (@PlayStation) July 9, 2020

وبينما انخفض الإنفاق على أجهزة ألعاب الفيديو قليلا في شهر يونيو، فقد كان جهاز "نينتندو سويتش" هي المنصة الأكثر مبيعا، وكانت وحدة التحكم اللاسلكية "Xbox Elite Series 2".

ومن المرجج أن يكون السر وراء هذه المبيعات الخيالية هو جلوس عدد أكبر من الأشخاص داخل منازلهم بسبب وباء "كورونا" المستجد.